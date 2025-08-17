أمين عام الناتو يشارك في قمة ترامب وزيلينسكي في واشنطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، المشاركة في القمة التي سيعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن غدا الاثنين.

وأعلن الحلف في مقره في بروكسل اليوم الأحد أن روته سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية لهذا الغرض.

وبدورها، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستشارك أيضا في القمة الأمريكية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن القمة الأمريكية الأوكرانية سيشارك فيها أيضا كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفنلندي الكسندر شتوب.

وستبحث القمة سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

تأتي هذه القمة في أعقاب القمة الأمريكية الروسية التي جمعت بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا أول أمس الجمعة.