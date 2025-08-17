تفتتح في الثامنة مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى السمسمية القومي، من خلال الاحتفالية التي تقام بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

ومن جانبها، استكملت الفرق الفنية المشاركة بروفاتها النهائية مساء أمس السبت، على مسرح قصر الثقافة الإسماعيلية تحت إشارف الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.

والملتقى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمشاركة 9 فرق فنية، وهي الإسماعيلية للفنون الشعبية، والطور التلقائية، والسويس للآلات الشعبية، والصحبة البورسعيدية، وبورسعيد للآلات الشعبية، وشباب السويس، والإسماعيلية للآلات الشعبية، والوزيري بالإسماعيلية، وبورسعيد للفنون الشعبية.

وتضمنت البروفة النهائية، تنسيقات بين الفرق المشاركة، حيث جرى التأكيد على وحدة الإيقاع والتناغم في الأداء الحركي والموسيقي، مع مراجعة متكاملة لفقرات الغناء والعزف والرقصات الشعبية المصاحبة لآلة السمسمية.

وأكد مخرج حفل الافتتاح الفنان ماهر كمال، أن الاستعدادت تهدف لتجسيد روح التراث بكل تفاصيله الدقيقة، بحيث تصل رسالة الملتقى واضحة إلى الجمهور عن قيمة السمسمية كأداة موسيقية شعبية تعبر عن وجدان أهالي مدن القناة.

ويشهد الافتتاح، تكريم 3 من رموز فن السمسمية، إلى جانب تكريم اللجنة العلمية التي ساهمت في إعداد ملف تسجيل الآلة باليونسكو.

وينفذ الملتقى، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، ويستمر على مدار يومين، مقدما تجربة فنية ثرية تؤكد مكانة السمسمية كرمز من رموز الهوية المصرية، خاصة بعد تسجيلها ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو في ديسمبر الماضي.

وحرص على حضور البروفات النهائية كل من الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، إذ أشاد الشافعي، بجهود الفرق واستعدادها لتقديم عروض متميزة تليق بالحدث.