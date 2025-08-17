ستارمر يتوجه إلى واشنطن غدا لحضور اجتماع ترامب وزيلينسكي

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، أن ستارمر سيتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء أوروبيين آخرين غدا الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن داوننج ستريت: "في الاجتماع الذي سيعقد في البيت الأبيض غدا، يستعد رئيس الوزراء مع شركاء أوروبيين آخرين لدعم المرحلة التالية لمزيد من المحادثات وسيؤكد مجددا أن دعمه لأوكرانيا سيستمر مهما طال الأمر"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينضم لاجتماع الرئيس الأوكراني ونظيره الأمريكي، وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني انضمامها إليهم.