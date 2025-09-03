مؤسسة هند رجب تتقدم بشكوى قضائية في اليونان ضد ضابط إسرائيلي ارتكب جرائم حرب

أعلنت مؤسسة هند رجب تقديم شكوى رسمية أمام المحكمة العليا في اليونان، ضد ضابط إسرائيلي يدعى يائير أوهانا، والذي يزور البلاد كسائح.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إن أوهانا عمل كقائد سرية وضابط لوجستي في كتيبة المشاة 432 التابعة للواء «جفعاتي»، إحدى الألوية الأساسية المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضحت أن الشكوى، المدعومة بتقرير أدلة شامل أعدته المؤسسة، تثبت أن الضابط الإسرائيلي يتحمل مسئولية جنائية فردية عن جرائم الحرب والتعذيب والإبادة الجماعية.

ونوهت أن «أوهانا - بصفته قائد سرية داخل الكتيبة 432 وضابطًا مسئولاً عن الخدمات اللوجستية - لعب دورًا حاسمًا في دعم عمليات الكتيبة في غزة، وبالتالي كان متورطًا بشكل مباشر في سلوكها الإجرامي».

وذكرت أن الكتيبة 432 شاركت في التدمير الشامل لمنطقة نتساريم وجباليا - كجزء مما يسمى «خطة الجنرالات» - الأمر الذي أدى إلى تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية.

وأشارت إلى أن «الهجمات التي شنتها الكتيبة تضمنت عمليات هدم متعمدة وممنهجة، بهدف جعل مناطق كبيرة من شمال غزة غير صالحة للسكن بشكل دائم، وخدمة الهدف الاستراتيجي المتمثل في محو مجتمعات بأكملها».

ولفتت إلى أن الأدلة تُظهر تورط أوهانا في نقل الفلسطينيين المحتجزين من غزة - في ظروف من الإذلال والإساءة - معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى إسرائيل.

وحذرت من أن «الجرائم الموثقة ليست انتهاكات مجردة، بل أعمال وحشية مدروسة تهدف إلى محو السكان المدنيين من خلال التدمير والتشريد والإرهاب».