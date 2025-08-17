انطلاق العرض المسرحي «هاملت» على مسرح 23 يوليو بالمحلة

أطلقت هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات العرض المسرحي "هاملت"، وذلك على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ولمدة يومين متتاليين، في إطار العروض المسرحية المجانية المقدمة من وزارة الثقافة.

وقال محمد الشربيني، مخرج العرض، عن أحداث المسرحية، إن بطل العرض المسرحي يعاني من صراعات نفسية تصل لحد الجنون، بعد أن توفي أبوه اعتقادا منه أنه قد قتل على يد والدته وعمه، الأمر الذي يدعو "هاملت" للسعي وراء المزيد من الانتقام، مشيرا إلى أن النص للكاتب الكبير ويليام شكسبير، ولكن من منظور مختلف يتناسب مع متغيرات العصر الحديث.

العرض المسرحي بطولة عدد من أعضاء فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، ومن بينهم: أحمد صلاح، محمد عبدالسلام، بسنت الجنزوري، لوجين علي، محمد عصام، ماريانا فيكتور، ومؤمن الشاويش، كريوجراف رضوى إيهاب، أشعار وألحان ماريانا فيكتور، توزيع موسيقي محمد جابر، تأليف موسيقى عبدالرحمن صبري، مؤثرات بصرية مصطفى فجل، وإبراهيم أبو بكر، ومن إخراج محمد الشربيني.

يذكر أن العرض المسرحي يعرض ضمن شريحة النوادي المميزة، من انتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.