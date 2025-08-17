أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن اعتماد ضوابط صارمة للمكاتب الصحية داخل الفنادق، بهدف رفع جودة الخدمات وحماية صحة النزلاء والزائرين، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بدقة، وستتخذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات، لضمان بيئة آمنة ومتكاملة للسائحين.

وفي سياق متصل، كشف فتحي عن موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، موضحًا أن يومي 2 و3 نوفمبر سيُخصصان للزيارات الخاصة والوفود الرسمية، فيما يُفتح المتحف للجمهور اعتبارًا من 4 نوفمبر.

وأكد الوزير، أن المتحف المصري الكبير، باعتباره أكبر صرح أثري مخصص لحضارة واحدة في العالم، يمثل لحظة فارقة في مسيرة السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن الافتتاح سيُقام كحدث عالمي يليق بمكانة مصر وريادتها في حماية وصون التراث الإنساني.