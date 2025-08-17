إحالة أوراق المتهم بهتك عرض نجلة شقيقه بالفيوم إلى فضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد إيهاب، بإحالة أوراق المتهم بهتك عرض نجله شقيقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في القضية المقيدة بدائرة قسم أول الفيوم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية ،مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم أحمد. س. م. (28 سنة)، والمقيم بمنطقة النويري بدائرة القسم، باستدراج نجلة شقيقه المجني عليها منة. ط. س. (18 سنة)، إلى مسكنه الخاص، حيث اعتدى عليها جنسيًا عنوةً وهتك عرضها.

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد استغل المتهم حداثة سن الضحية وأقنعها بالذهاب معه، ثم اعتدى عليها وصوّرها صورًا ومقاطع فيديو، مهددًا إياها بنشرها في حال قيامها بالإفصاح عن جريمته، وهو ما اعتبرته المحكمة ظرفًا مشددًا يستوجب العقوبة الرادعة.

وبعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي قررت اليوم إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي في جلسة لاحقة.