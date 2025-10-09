إصابة شخص بقنبلة صوت إسرائيلية جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُصيب شخص، مساء الخميس، جراء قنبلة صوت ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "قنبلة صوتية ألقتها قوات العدو الإسرائيلي على بلدة كفرشوبا أدت إلى إصابة مواطن بجروح".

ولم توضح وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية التي أوردت الخبر تفاصيل أوفى عن الحادثة أو حالة المصاب الصحية.

وفي أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.