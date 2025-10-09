

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 20 مسجدًا، في 10 محافظات، غدًا الجمعة، منها حلال وتجديد 8مساجد، وصيانة وتطوير ١٢ مسجدًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٢٢) مسجدًا من بينها (١٧٢) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٥٠) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٧١١) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٨٦٤ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل راجح بقرية الشقيفي - مركز أبو تشت.

كما تم صيانة وتطوير مسجد النور المحمدي بقرية السماينة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الشرقي بقرية أكوة الحصة – مركز كفر الزيات؛ ومسجد سيدي يوسف الباقر بقرية خرسيت – مركز طنطا.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الريانية – مركز سنورس؛ ومسجد فرحات خلف البحري بعزبة خلف – مركز سنورس.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد حبيب المصطفى (أبو ضبعان) بعزبة الشيخ سرحان بقرية أبو شلبي- مركز فاقوس.

وتم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية الخطارة – مركز فاقوس.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاجة فلة بقرية كفر الحطبة – مركز شربين.

وتم صيانة وتطوير مسجد لمبة واحد بقرية السلام بالمحمودية – مركز دكرنس.

وفي محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو ابني بنجع أبو ابني بقرية الزنيقة – مركز إدفو.

كما تم صيانة وتطوير مسجد السيدة زينب بعزبة دياب بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو.

وفي محافظة الأقصر:

وتم صيانة وتطوير مسجد التقوى بنجع الجراوات بقرية المدامود – مركز الزينية؛ ومسجد بلال بن رباح بقرية المدامود – مركز الزينية؛ ومسجد الحسن والحسين بقرية الرزيقات قبلي - مركز أرمنت.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد السميع البصير بقرية أبو كريم – مركز ديروط؛ ومسجد السلطان بقرية العدر – مركز أسيوط.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية القشيش – مركز شبين القناطر؛ ومسجد العرب بقرية دجوي – مركز بنها.

وفي محافظة المنيا:

تم صيانة وتطوير مسجد الكبير بقرية أبو فليو – مركز المنيا.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها بتطوير بيوت الله وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.