أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، تسوية المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون.

أكد الزمالك في بيان عبر مركزه الإعلامي، نجاح مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد، في تسوية الأمور المالية العالقة مع جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

أضاف البيان "الأيام الماضية شهدت تواصل بين الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد مع المدرب البرتغالي، لإنهاء الأمر بصورة ودية بين الطرفين دون الوصول لمراحل التقاضي، ليتم إنهاء كافة الأمور بعد التواصل الذي تم بين الجانبين".

أوضح "جون إدوارد كلف محمد متولي المستشار القانوني للفريق الأول لكرة القدم، بإبرام اتفاقية تسوية مستحقات جوزيه جوميز ومعاونيه، ليتم إنهاء الأمر وتوقيع عقود التسوية المالية بين الطرفين".

من جانبه، أعرب المدرب البرتغالي عن خالص تقديره وحبه لنادي الزمالك وجماهيره الوفية، كما تمنى التوفيق للنادي في تحدياته المقبلة.

وعمل جوزيه جوميز مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2024، وانتقل لتدريب الفتح السعودي.