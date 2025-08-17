نيويورك تايمز: ترامب سيبحث تبادل الأراضي في لقائه مع زيلينسكي

• بحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة حول المكالمات الهاتفية التي أجراها ترامب مع زيلينسكي وبعض القادة الأوروبيين

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا" و"تبادل الأراضي" بين موسكو وكييف ستُناقش خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن، الاثنين المقبل.

جاء ذلك بحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة حول المكالمات الهاتفية التي أجراها ترامب مع زيلينسكي وبعض القادة الأوروبيين.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها إلى أن ترامب أثار أيضًا مسألة "الضمانات الأمنية لأوكرانيا" في مكالماته الهاتفية وأن زيلينسكي والقادة الأوروبيين أبدو انفتاحا حيال هذا الأمر.

وأضاف التقرير، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعارض تقديم ضمانات أمنية لكييف، لكنه لم يُرِد أن تكون هذه الضمانات تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولم يعترض على مشاركة القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق السبت، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس ترامب، اقترح على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا مقابل تنازل كييف لموسكو عن كامل إقليم دونباس (شرق)، إضافة إلى المناطق الخاضعة أصلًا للسيطرة الروسية.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل للقاء ترامب، من أجل بحث القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "ندعم مقترح الرئيس ترامب بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.