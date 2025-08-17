رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: قواتنا المسلحة جاهزة ومستعدة لدرء أي خطر والتعامل معه

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مهمة هيئة الاستخبارات العسكرية، يكمن في استباق التهديدات وتوفير «المعلومات والتحليل الدقيق» الذي يمنع أية مفاجآت، ويضمن أعلى درجات الجاهزية للقوات المسلحة لمواجهة الخطر قبل وقوعه.

ورد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، حول توقيت تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي التخصصي لهيئة الاستخبارات العسكرية، قائلا: «نقول للعدو: أننا نرى كل شيء، عارفين أنتم بتعملوا إيه، ونتوقع كل خططكم، وجاهزون لمجابهة أي مخاطر، أو أي تهديدات قد يفكر فيها أحد».

وحول مشاركة كل أفرع القوات المسلحة في المشروع التعبوي، قال: «نحن نعرض نموذجا من النماذج التي تشكل تهديدًا لأمننا وعدوانا منتظرا قد يحدث في أي وقت، نؤكد أن أعيننا عليه وكل حواسنا تتابع هذا الحدث، ونتوقع كل ما سوف يحدث، ونحن جاهزون ومستعدون للتدخل في الوقت المناسب لدرء أي خطر والتعامل معه».

وشهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السبت، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي التخصصي لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فكري، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، خلال كلمته، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الهيئة بكل الإمكانيات والقدرات التكنولوجية التي تمكنها من مواصلة أعمال الرصد لتحقيق الجاهزية التامة للرد الفوري على أي اعتداء ومجابهة التهديدات المحيطة بالأمن القومي المصري بكفاءة عالية.