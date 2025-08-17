عبر الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته بانطلاق الدورة الـ 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، موجها الشكر والتقدير لأبناء دار الأوبرا ولجميع رؤساء الأوبرا السابقين الذين ساهموا في استمرارية المهرجان على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» عن أمله في استكمال مسيرتهم الناجحة، مشددا أن «نقل الثقافة والفعاليات لكل الناس؛ مهمة قومية»،

وأشار إلى أن النقل التلفزيوني لا يتيح فقط لمن لم يستطع الحضور متابعة الحفلات؛ ولكنه كذلك ينقل ثقافة مصر للعالم أجمع، ويعزز دورها الريادي في المنطقة.

ورد على الانتقادات التي طالت المهرجان في دورته الحالية، قائلا: «بكل صراحة، واجهنا انتقادات وكان الجزء الأكبر في تقليل عدد الأيام والعروض إلى 9 أيام»، موضحا أن التركيز هذا العام يعتمد على «الكيف والتنوع وليس للكم ».

ولفت إلى مواجهة الأوبرا «تحديات» لوجستية وفنية في ظل «التكلفة المرتفعة جدًا»، والتي عانى منها كذلك الرؤساء السابقين، مشددا أن الأمر «لم يحبطنا وكنا حريصون على أداء رسالتنا الثقافية والفنية للشعب المصري».

وأوضح أن الدورة الحالية تتميز بمشاركة «متنوعة» دولية إلى جانب الفرق الشبابية وكوكبة من نجوم مصر والوطن العربي، مثل مدحت صالح وعلي الحجار وإيهاب توفيق، وغيرهم الكثير.

وأشار إلى بذل دار الأوبرا مجهودات كبيرة في عمل جماعي وراء الكواليس، مضيفا: «سامحونا لو فيه تقصير، مش بأيدينا؛ لكننا نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا».

وانطلق مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته 33، الجمعة، ويستمر حتى السبت 23 أغسطس،

وحرص وزير الثقافة على تكريم 12 شخصية إبداعية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، منها الموسيقار هاني شنودة، والنجم إيهاب توفيق.