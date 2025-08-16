فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية تختتم عروضها بمهرجان صيف بلدنا فى مطروح

اختتمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية عروضها على المسرح الصيفى المكشوف بمدينة مرسى مطروح، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "صيف بلدنا".

وشهد مسرح النادي الاجتماعي، العرض الثاني والاخير لفرقة مصطفى كامل للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد الاشقر وقدمت الفرقة باقة غنائية متنوعة من كلاسيكيات الطرب الشرقى، منها: ميدلي عبدالحليم، ثلاث سلامات، عيون القلب، اكدب عليك، دارت الأيام، آه يالالي، سهر الليالي، بلد الرجاله، صولو ناي،وذلك بحضور الفنانة نهلة عبد القادر مدير عام فرع ثقافة مطروح، وعدد من القيادات الثقافية.

كما استكملت الفنانة شيماء الواعي ورشة الفسيفساء بالفوم مع الأطفال،كذلك شهدت الفعاليات استمرار الإقبال على معرض الكتاب المقام بالتزامن مع المهرجان، ويضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة، تشجيعا للقراءة واقتناء الكتب، في إطار نشر الوعي الثقافي بين أهالي المحافظة والمصطافين.

وأوضح صالح يونس مدير النادى الأجتماعى ، أن مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة مطروح تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة مطروح.

ويقدم المهرجان طوال فترة إقامته ورشا فنية وعروضا مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة، لتعريف الجمهور بالفلكلور المصري الأصيل.