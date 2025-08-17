أيمن يونس يهاجم يانيك فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

هاجم أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، مساء اليوم السبت، البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب تعادل الفارس الأبيض مع المقاولون العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

قال أيمن يونس، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «انت السبب يا يانيك يا فيريرا مش اللاعبين ولا حتى الملعب، إزاي عبدالله السعيد وناصر ماهر في الملعب؟، وهما بيعملوا نفس الدور لازم تختار واحد».

وأضاف أيمن يونس: «وياريت يانيك فيريرا يراجع حساباته كويس بعد مباراة المقاولون العرب، ويشوف الغلط فين ويصححه وميكابرش في التبديلات والتشكيل الأساسي».

جدير بالذكر أن قال يانيك فيريرا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب اليوم السبت: «نأمل في تحضير جودتنا، لكن على مثل هذا الملعب صعب للغاية، لكي نخترق التكتلات الدفاعية، علينا تحريك الكرة بسرعة، لكن هذا الملعب منعنا».

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

واحتضن ملعب «القاهرة الدولي»، مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية، من مباريات الدوري المصري اليوم السبت.

بتلك النتيجة يأتي نادي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط.

بينما يقبع نادي المقاولون العرب في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة، من مباراتين.