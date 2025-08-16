مكتب نتنياهو: لن نوافق على صفقة إلا إذا تم إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن نتنياهو لن يوافق على أي صفقة لتبادل الأسرى إلا إذا تم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة.

وأوضح المكتب، أن الصفقة يجب أن تتوافق مع شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تشمل: تفكيك سلاح حركة حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتعيين جهة حكومية بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية تعيش في سلام مع إسرائيل.

وقبل إعلان نتنياهو الذي اشترط فيه إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، حرصت إسرائيل على بث الغموض حول إمكانية قبول "صفقة جزئية".

وحتى مساء اليوم، كان الانطباع بين جميع الأطراف أن نتنياهو قد يوافق على اتفاق جزئي رغم تصريحاته الرسمية.

وحتى الآن، لم يُسجّل أي تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية في القاهرة والدوحة، إلا أن المفاوضات مستمرة في ظل تهديد إسرائيل باقتحام مدينة غزة.