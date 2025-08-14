ذهب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأسبوع الماضي، لصيد الأسماك برفقة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في منتجعه بالريف الإنجليزي. والآن، قد يُغرّم لفعله ذلك.

وبحسب ما نشرته شبكة «CNN»، أحال لامي نفسه، الأربعاء، إلى هيئة الرقابة البيئية في المملكة المتحدة لممارسته الصيد بدون ترخيص باستخدام صنارة صيد، وهي مخالفة في بريطانيا قد تُعرّضه لغرامة قدرها 2500 جنيه إسترليني (3400 دولار أمريكي).

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: «وجّه وزير الخارجية رسالة إلى وكالة البيئة بشأن خطأ إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة لصيد الأسماك في بحيرة خاصة، وذلك في إطار زيارة دبلوماسية إلى تشيفنينغ هاوس الأسبوع الماضي».

وأضاف المتحدث: «بمجرد علم وزير الخارجية بالخطأ الإداري، نجح في شراء تراخيص صيد الأسماك بالصنارة اللازمة».

كما كتب إلى وكالة البيئة يُبلغهم بالخطأ، مُبينًا كيفية تصحيحه، وشاكِرًا إياهم على عملهم في حماية مصائد الأسماك البريطانية.

واستضاف لامي، مؤخرًا فانس في تشيفنينغ هاوس، ملاذه الخاص في مقاطعة كينت الجنوبية، المعروفة بحديقة إنجلترا. بعد التزاماته الدبلوماسية، مكث نائب الرئيس في البلاد لقضاء عطلة عائلية.

ورغم انتقاد فانس للحكومة البريطانية لما يزعم أنه نهجها المُفرط في حرية التعبير، فقد عقد هو ولامي مؤتمرًا صحفيًا وديًا بعد رحلة صيدهما غير القانونية.

وقال فانس ممازحًا الصحفيين: «للأسف، فإن العامل الوحيد الذي يُؤثر على هذه العلاقة الخاصة هو أن جميع أطفالي كانوا يصطادون السمك، بينما لم يفعل وزير الخارجية».

وأُعيدت الأسماك التي اصطادتها المجموعة إلى البحيرة الخاصة، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية PA

ويُشترط على من يبلغون من العمر 13 عامًا فأكثر الحصول على رخصة صنارة لصيد الأسماك في المياه العذبة في إنجلترا وويلز، بموجب قوانين تهدف إلى حماية الثروة السمكية وجعل مصائد الأسماك مستدامة.

وصرح متحدث باسم وكالة البيئة، وفقًا لوكالة الأنباء PA: «يحتاج كل من يمارس رياضة الصيد إلى رخصة للمساعدة في تحسين أنهارنا وبحيراتنا والرياضات التي يعشقها الصيادون. نعلم أنه تم شراء التراخيص اللازمة».