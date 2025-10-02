قبل غلق باب الترشح في انتخابات الأهلي بـ24 ساعة، أعلن محمود الخطيب بصورة رسمية دخوله الانتخابات على منصب الرئيس للمرة الثالثة على التوالي، بعد النجاح في آخر دورتين.

وشهدت قائمة الخطيب تغييرات في 6 أعضاء، أبرزها تواجد رجل الأعمال ياسين منصور بدلاً من الراحل العامري فاروق، كما تم ترشيح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق في الفريق الأحمر، لمنصب العضوية.

كما ستشهد القائمة عدم المنافسة في بعض المقاعد، مثل منصب الرئيس، والنائب، وأمين الصندوق، وأعضاء تحت السن، نظرًا لعدم وجود منافسة على هذه المقاعد حتى الآن وقبل غلق باب الترشح المقرر لها غدًا الجمعة.

واللافت للنظر أن هناك 4 أسماء متواجدين مع الخطيب للدورة الثالثة على التوالي وهم: "خالد مرتجي، طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد جمال الجارحي"، إذ تواجدوا مع رئيس الأهلي في انتخابات 2017 و2021.

ومن المتوقع أن يقوم المرشحين بتقديم أوراق ترشحهم في الساعات المقبلة قبل غلق باب الترشح والمقرر لها غدًا الجمعة.