الألمان يتوقعون تولي حزب البديل رئاسة ولاية بحلول 2026

كشف استطلاع للرأي أن 68% من الألمان يتوقعون أن يتولى سياسي من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي رئاسة حكومة إحدى الولايات بحلول العام المقبل.

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية العام المقبل في ولايات في بادن-فورتمبرج، وراينلاند-بفالتس، وسكسونيا-أنهالت، وبرلين، وميكلنبورج-فوربومرن.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، يتوقع 43% من المشاركين أن يتولى حزب "البديل من أجل ألمانيا" رئاسة حكومة ولاية واحدة على الأقل، بينما يتوقع 25% أن يتولى ساسة من الحزب رئاسة حكومات عدة ولايات.

في المقابل، لا يعتقد 19% من المشاركين في الاستطلاع أن عضوا في حزب "البديل من أجل ألمانيا" سيتولى رئاسة حكومة ولاية، بينما لم يدل 13% برأيهم.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، قال 47% إنهم يعارضون تعاون الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

في المقابل، عارض 40% من الألمان ما يُسمى بجدار الحماية ضد التعاون مع الحزب اليميني المتطرف، بينما أعرب 6% عن عدم اكتراثهم، ولم يُحدد 7% موقفهم من الأمر.

وفي قرار صدر عام 2018، رفض الحزب المسيحي الديمقراطي الدخول في تحالفات محتملة أو أشكال تعاون مماثلة مع كل من حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب "اليسار".