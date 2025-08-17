8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن فتح باب التقديم للمشاركة في الورش الفنية المجانية التي تُقام ضمن فعاليات دورته الثانية والثلاثين، والتي تأتي هذا العام بتنوع أكبر في موضوعاتها، وامتداد أنشطتها لتشمل عددًا من المحافظات المصرية، في خطوة تؤكد حرص المهرجان على الوصول إلى جمهور أوسع من المبدعين والمهتمين بالمسرح في مختلف أنحاء البلاد.

وتضم الورش: ورشة "الأداء الحركي" ويقدمها المدرب شومبي نيموتو (اليابان)، ورشة "الذكاء الاصطناعي في التصميم المسرحي" مع جون هوي (الولايات المتحدة)، ورشة "الأداء التوافقي" مع أرثر مكاريان (الولايات المتحدة)، ورشة "ديناميكية العمل الجماعي" مع ألكسندرا كازازو (بولندا)، ورشة "النقد والمسرح المعاصر" مع سافاس باتساليدس (اليونان)، إضافة إلى ورشة "القناع والكوميديا" مع أليسو ناردين (إيطاليا).

وفي إطار توجه المهرجان نحو تعزيز اللامركزية الثقافية، تُنظَّم أيضًا ورش فنية في المحافظات؛ حيث تستضيف محافظة الإسماعيلية ورشة بعنوان "الإلقاء: علم وفن" يقدمها الفنان خالد عبد السلام، بينما تحتضن محافظة الإسكندرية ورشة "فن المكياج والتنكر" بقيادة الفنان إسلام عباس. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة المهرجان إلى نشر الثقافة المسرحية خارج العاصمة، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة في الأقاليم للتفاعل المباشر مع خبرات محلية ودولية.

وتناقش الدورة الثانية والثلاثون هذا العام محورًا فكريًا رئيسيًا بعنوان "المسرح ما بعد العولمة"، حيث يسلط الضوء على أثر التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية العالمية على أشكال التعبير المسرحي، ويستعرض الاتجاهات الحديثة التي نشأت في ظل التغيرات الجذرية في البنية المجتمعية والثقافية والفنية. ويعكس المهرجان هذا التوجه عبر العروض، والندوات الفكرية، والورش التطبيقية المتخصصة.

كما دعا المهرجان جميع الفرق المسرحية المصرية المهتمة بالتجريب المسرحي إلى سرعة التسجيل، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط الفنية والمعايير التي تضمن تقديم أعمال نوعية تمثل التجربة المسرحية المصرية بالشكل اللائق في هذا المحفل الدولي.

يُقام المهرجان في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، ويُعد من أبرز الفعاليات المسرحية التي تنظّمها وزارة الثقافة المصرية سنويًا. فمنذ انطلاقه عام 1988، كرّس المهرجان نفسه لدعم التجريب والابتكار في الفنون المسرحية، ليشكل جسرًا فنيًا وثقافيًا بين مصر والعالم، وقد رسّخ عبر دوراته مكانته كمنصة دولية مرموقة تجمع المبدعين المسرحيين من مختلف القارات، وتقدّم تجارب متنوعة تمثل أحدث الاتجاهات الفنية على الساحة العالمية.