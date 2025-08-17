شهد مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، مساء أمس، حادثًا مأساويًا خلال حفل زفاف، بعدما تحولت أجواء الفرح إلى عزاء، إثر وقوع حادث سير أليم أثناء "الزفة".

وبحسب شهود عيان، فقد وقع الحادث نتيجة تسابق عدد من الدراجات النارية وقيادتها بسرعة زائدة خلال العودة من إحدى قاعات الأفراح بالطود، ما أسفر عن مصرع 4 شباب في مقتبل العمر، هم: عادل عبد الجواد عبد الرسول، مصطفى محمود حجاج، نور فراج عطيت الله، مادرنفارس حسني محمد

كما أُصيب خمسة آخرون، أغلبهم من قرية العديسات قبلي، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الأقصر الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما أُودعت جثامين الضحايا بمشرحة مستشفى الكرنك الدولي تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصاريح الدفن.

وقد خيّم الحزن على أهالي قرية العديسات قبلي الذين لم يصدقوا أن ليلة الفرح انتهت بمأساة الفقدان، وسط حالة من الألم لرحيل شباب في عمر الزهور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.