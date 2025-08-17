مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان

لقى شابان مصرعهما وأُصيب ثالث إثر انقلاب دراجة بخارية بنجع البراسي بقرية الرمادي التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الرمادي، أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخر. وقد جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

وتبيّن أن المتوفَّيَين هما: محمود حسين عبد الله حسين (19 عامًا)، عبد السلام مصطفى أبازيد (20 عامًا)، أما المصاب فهو محمد عبد الحفيظ محمد (18 عامًا)، والذي يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، ويخضع للعلاج بمستشفى النيل التخصصي.

وقد خيّم الحزن على قرية الرمادي بعد الحادث المؤلم الذي راح ضحيته شابان من أبنائها عُرفا بحسن الخلق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لتباشر عملها.