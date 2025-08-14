ناشدت الفنانة رانيا محمود ياسين الجمهور بعدم خلط الأوراق، بعد أن أخطأت الفنانة بدرية طلبة في حق بعضهم ممن وصفوها بأنها "مشخصاتية"، وأدلت بتصريحات غير مسئولة أدت إلى تحويلها للتحقيق من قبل نقابة الممثلين.

وكتبت "رانيا"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تخلطوا الأوراق، وإذا أحد أخطأ أو أساء يبقى الكل سيئ؟!".

وأضافت: "من منا من الملائكة؟ في كل المهن يوجد الخطأ والصواب، وبالتالي فالكلمة اللي ماشية اليومين دول بتبين إننا بنرجع لورا وعايزين نعيش في تخلف الماضي."

وتابعت: "الفنان اسمه مشخصاتي، ولا يُؤخذ بشهادته في الماضي في المحاكم، بجد شيء مضحك! هل تظن أنك تهين مهنة الفنان لأنك بتقول على من يمارسها مشخصاتي؟! أما موضوع إنه ماكنش بيتاخد بشهادته، فده لأنه بيعرف يشخص أي شخصية بمهارة، فمن الوارد إنه يكون بيكذب، هذا فكر قديم، وتفكير محدود لقيمة الفنان، وقد تغير الأمر بعد تغير وعي المجتمع، بعد ما قدر الفن يحفر آثاره وتأثيره في وعي وتشكيل وجدان المجتمع."

وقالت: "أرجو ألا تتشدقوا بتلك المقولة التي لا تزعج أي أحد سواكم، لأنكم تظنون أنها تقلل من قيمة الفن والفنانين، وأعتقد إن بلدك - اللي فكرك، ووعيك، وثقافتك، وجدانك، وهزارك، وفرحتك، ودموعك، ومعرفتك بتاريخك، وكمان دينك - جاء من أعمال مصرية صنعها مشخصاتية شاطرين أوي، وكلنا نفتخر بأننا مشخصاتية."

وتفاعلت الفنانة نرمين الفقي مع منشورها، معلقة: "الله يرحم كل الأساتذة".

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة كانت قد هاجمت متابعي حسابها على "تيك توك" بضراوة، حينما وصفها أحدهم بأنها "مشخصاتية"، وتفوّهت بألفاظ رأى مجلس نقابة المهن التمثيلية في اجتماعه الأخير بأنها لا تليق بالفنانين ودورهم في الارتقاء بالذوق العام، واتخذ قرارًا بالإجماع بتحويلها للتحقيق.

فيما بادرت بدرية طلبة بالاعتذار المعلن عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء في اعتذارها: "اعتذار واجب لجمهوري المحترم اللي بيحبني، وأنا تحت أمر نقابتي، لأن أنا فعلاً غلطانة إني أنساق ورا كتائب إلكترونية مأجورة، لا يمثلون الشعب المصري، واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات، ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي لعمل فجوة بيني وبين جمهور محترم، حتى لما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني، قدمت اعتذار بعصبية، لأنهم برضو دخلوا واستفزوني وانسقت تاني وراهم".