القبض على صانعة المحتوى نوجه تاتو لنشر فيديوهات تتضمن رسم وشوم بطريقة خادشة للحياء في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صانعة المحتوى "نوجه تاتو" لنشرها مقاطع فيديو أثناء رسم "أوشام" على أجساد السيدات بطريقة خادشة للحياء.

تلقت وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد "نوجه تاتو" لنشرها فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خلال قيامها برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بشكل يتنافى مع قيم المجتمع.

وضبطت المتهمة (مقيمة بالقاهرة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها" – أدوات طبية وخامات "غير مصرح باستخدامها من الجهات المختصة"). وبمواجهتها، أقرت بنشر المقاطع على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وأُحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.