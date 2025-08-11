قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن السبب الرئيسي وراء الموجة الحارة هو ظاهرة «القبة الحرارية»، والمتمثلة في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ يؤدي إلى تسخين الهواء وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار» مساء الإثنين، أن الموجة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، على أن تصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس، ومن المتوقع أن تتجاوز العظمى في القاهرة الكبرى 41 و42 درجة مئوية في الظل، في حين تقفز في محافظات الصعيد كالأقصر وأسوان لتسجل ما بين 48 و49 درجة مئوية.

وأكدت أن حدة الموجة ستبدأ بالانكسار وستنخفض درجات الحرارة اعتبارا من السبت المقبل.

وأوضحت أن الارتفاع في درجات الحرارة بدأ تدريجيا منذ السبت الماضي، مشيرة إلى أن تأثيره يطال فترتي النهار والليل على حد سواء.

ولفتت إلى تفاقم معاناة المواطنين بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تجعل الإحساس بالحرارة أعلى من الأرقام المسجلة.

وأرجعت أسباب التقلب الحاد وغير المسبوق في الطقس إلى ذروة فصل الصيف، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن استمرار الموجات الحارة لستة أو سبعة أيام متواصلة، بينما كانت لا تتجاوز اليوم أو اليومين؛ هو أمر غير طبيعي.