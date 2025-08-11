اتهمت الهند جارتها باكستان اليوم الاثنين "بالتلويح بالحرب" و"عدم المسؤولية" بعد ورود تقارير إعلامية عن تعليقات أدلى بها قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بشأن التهديدات النووية في جنوب آسيا لدى زيارته للولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر أن منير قال "نحن دولة نووية، إذا شعرنا أننا سنسقط فسنأخذ نصف العالم معنا".

ولم يرد الجيش ووزارة الخارجية الباكستانية بعد على طلب للتعليق على تصريحات منير. ولم يشمل مقتطف من خطابه، نشره مسؤولون أمنيون باكستانيون، تعليقات "الدولة النووية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت التقارير بأن منير أدلى بهذه التعليقات خلال حفل عشاء رسمي أقامه رجل أعمال من أصل باكستاني في فلوريدا يوم السبت الماضي، حيث تحدث أمام حشد يتألف من أكثر من 100 شخص ولم يتسن التحقق من صحة التعليقات على نحو مستقل.

والهند وباكستان مسلحتان نوويا، وخاضتا أعنف معاركهما منذ عقود في مايو الماضي، والتي اندلعت بسبب هجوم على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي قتل فيه 26 مدنيا.

وقال راندهير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: "التهديدات النووية هي تجارة باكستان، يمكن للمجتمع الدولي أن يتوصل إلى استنتاجاته الخاصة بشأن عدم المسؤولية التي تنطوي عليها مثل هذه التعليقات". كما عبر عن أسفه أن هذه التعليقات صدرت لدى وجوده في دولة ثالثة صديقة.

وكان منير في زيارة إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تقاعد الجنرال مايكل كوريلا، القائد الخامس عشر للقيادة المركزية الأمريكية. وأجرى منير محادثات مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جون دانيال كين تناولت المسائل "ذات الاهتمام المهني المتبادل"، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وجاءت زيارة منير خلال أقل من شهرين بعدما استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء خاصة في البيت الأبيض.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تحسنا بعد التوترات على مدار العقود الأخيرة. وأشاد رئيس الوزراء شهباز شريف بترامب لتوسطه في وقف إطلاق النار مع الهند بعد صراع وجيز في مايو، بينما رفض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاعتراف بدور الرئيس الأمريكي.