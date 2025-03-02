رئيس الأرجنتين يعد بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد

أشار رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، مساء السبت إلى أن البلاد على وشك التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، واستغل خطابه السنوي أمام الكونجرس ليعرض صورة متفائلة عن إعادة هيكلة اقتصاده بعد عام أول مثير للجدل في منصبه وما شهدته الفترة الأخيرة من موجة من الجدل.

وفي خطاب لاقى استحسان قاعدة مؤيديه اليمينية ولكنه لم يتضمن الكثير من السياسات الجديدة، وعد ميلي الشعب الذي يعاني من أزمة اقتصادية بأن الحكومة ستطلب من الكونجرس دعم الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة.

وفي إعادة تأكيد للأفكار الاقتصادية التي طرحها في حملته الرئاسية لعام 2023، قبل الانتخابات النصفية الحاسمة في أكتوبر، قال ميلي: "انتقلنا من الحديث عن التضخم المفرط إلى الحديث عن الاستقرار على المدى الطويل".

وأشار إلى النجاح الذي حققته حكومته في تقليص معدل التضخم الشهري من ذروته البالغة 26% في ديسمبر 2023، عندما تولى منصبه، إلى أكثر من 2% في يناير، وفي مساعدته للبلاد في الخروج من الركود الاقتصادي المؤلم.

وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أعلن ميلي أن الأرجنتين ستنسحب من تكتل "الميركوسور" إذا لزم الأمر من أجل إتمام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وقد مثل هذا التصريح أحدث جهد من ميلي لتحالف بلاده مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حساب حلفاء الأرجنتين السابقين وشراكاتها الإقليمية.