قيادي بحماس يكشف لـ الشروق: مفاوضات الدوحة عالقة عند آلية إدخال المساعدات الإنسانية

إسرائيل تصر على دخول المساعدات عبر الآلية الحالية وحماس تتمسك بالأمم المتحدة والبروتوكول الإنساني في اتفاق يناير

كشف قيادي بارز في حركة حماس كواليس المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بين وفد من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال القيادي بالحركة لـ"الشروق"، إن المفاوضات تجري فقط حول التعديلات الثلاثة التي اقترحتها حركة حماس بعد التشاور مع كافة فصائل المقاومة، والتي تتعلق بآلية إدخال المساعدات، وانسحاب جيش الاحتلال إلى خط الثاني من مارس الماضي، وضمانات إنهاء الحرب، مؤكدًا أن ما يجري في الوقت الحالي هي مفاوضات تمهيدية لحسم التعديلات التي طرحتها المقاومة على الورقة المقدمة.

وأوضح القيادي بالحركة هناك أنه جرت حتى الآن جولتان في الدوحة من المفاوضات غير المباشرة، لكن المفاوضات لا تزال عالقة عند أول مقترح طرحته حماس خلال ردها على المقترح المقدم لها مؤخرًا والمتعلق بآلية دخول المساعدات خلال فترة الهدنة حال تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكشف القيادي بالحركة أن الحكومة الإسرائيلية تصر على إدخال المساعدات خلال الهدنة وفقًا للآلية التي يعملون بها حاليًا، في حين تتمسك حماس بدخول المساعدات دون أي قيود عبر آلية الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، واستنادًا إلى البروتوكول الإنساني الذي تم إقراره في اتفاق يناير الماضي، مشددًا على أن الأمور متوقفة عند هذه النقطة من اليوم الأول لبدء التفاوض، متابعًا أنه لن يتم الانتقال لباقي النقاط قبل حسم بند المساعدات.

وتفرض هذه الآلية على سكان القطاع قطع عشرات الكيلومترات سيرًا على الأقدام من أجل الحصول على سلة مساعدات عبر 4 نقاط في وسط وجنوب القطاع، يشرف عليها عسكريون متقاعدون، بدلًا من 400 نقطة وآلاف الموظفين الذين كانوا يقدمون المساعدات للسكان عبر الآلية الأممية.

في السياق، كشف قيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مطلع على المفاوضات أن الوفد الأمريكي المتواجد في الدوحة، والذي يضم مساعدين للمبعوث الأمريكي ستيف وتيكوف، أكدوا لقيادات حماس عبر الوسطاء في مصر وقطر أنه سيتم التوصل لحلول ترضي الطرفين، وأن الإدارة الأمريكية ترى أن ملاحظات المقاومة يمكن تحقيقها دون الإخلال بالورقة المقدمة.

ويتعارض ما كشف عنه القيادي بحماس مع التسريبات التي ينقلها الإعلام الإسرائيلي بشأن مسار مفاوضات الدوحة وقربها من التوصل لاتفاق.