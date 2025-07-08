وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان جهود تحقيق الأمن والاستقرار

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في مقر الوزارة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تتعلق بالملف النووي الإيراني، بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة واشنطن في استئناف المحادثات مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة، وجهت الشهر الماضي ضربات لمواقع نووية إيرانية، قال ترامب إنها دمرت بالكامل البرنامج النووي الإيراني، واستبعد أي تخصيب لليورانيوم من جانب إيران، وهو ما ترفضه طهران.