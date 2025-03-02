وكيل صحة سوهاج: المبادرات الرئاسية غيرت حياة الملايين وساهمت في شفائهم

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، صباح اليوم الأحد، زيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى أخميم المركزي والمركز الحضري بأخميم، وذلك ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانياً، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشاآت الصحية بالمحافظة، وكذلك انضباط العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم.

رافقه وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية، والدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية، والدكتور احمد حراز عضو المكتب الفني.



واستهل دويدار زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، وانتظام الطاقم الطبي بالقسم، موجهاً بتخصيص غرفة لحالات العقر، وتحديد مسار للمرضى المترددين على قسم الاستقبال والطوارئ.

كما حرص دويدار على الحديث والاستماع إلى بعض المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالمستشفى.

كما تفقد دويدار عيادة الأسنان، مشدداً على تنفيذ اشتراطات مكافحة العدوى، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الخاصة بها، وتلاها بعد ذلك عيادة الأطفال والتي تشهد إقبالا كبيرا، موجها برفع كفاءة العيادة لتقدم الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه، وتفقد أيضا عيادة الباطنة والعظام والصيدلية، كما شدد دويدا على حسن معاملة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وأشاد دويدار بمستوى النظافة واتباع سياسات مكافحة العدوى وانتظام الخدمة وجودتها والتزام الأطقم الطبية بوحدة الغسيل الكلوي، كما استمع للمرضى بالوحدة الذين أشادوا بمعاملة الفريق الطبي لهم وتقديمهم الخدمة على أكمل وجه.

وواصل دويدار جولته بتفقد المركز الطبي الحضري، حيث تفقد خلالها غرفة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، مشيداً بانضباط الفريق وانتظام الخدمة الصحية، مؤكداً أن المبادرات الرئاسية المختلفة غيرت حياة الملايين وساهمت في شفائهم، كما تفقد المعمل، وغرفة المشورة المخصصة لتقديم خدمات مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية"، موضحاً أنه يتم من خلال الغرفة تقديم خدمات التوعية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي لدى السيدات والرجال، وتعظيم قدراتهم على اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات المتوفرة لهم.