وكيل صحة سوهاج: المبادرات الرئاسية غيرت حياة الملايين وساهمت في شفائهم

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، صباح اليوم الأحد، زيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى أخميم المركزي والمركز الحضري بأخميم، وذلك ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانياً، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشاآت الصحية بالمحافظة، وكذلك انضباط العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم.
رافقه وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية، والدكتورة إيمان رياض مدير الحوكمة والمراجعة الداخلية، والدكتور احمد حراز عضو المكتب الفني.
واستهل دويدار زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، وانتظام الطاقم الطبي بالقسم، موجهاً بتخصيص غرفة لحالات العقر، وتحديد مسار للمرضى المترددين على قسم الاستقبال والطوارئ.
كما حرص دويدار على الحديث والاستماع إلى بعض المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالمستشفى.
كما تفقد دويدار عيادة الأسنان، مشدداً على تنفيذ اشتراطات مكافحة العدوى، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الخاصة بها، وتلاها بعد ذلك عيادة الأطفال والتي تشهد إقبالا كبيرا، موجها برفع كفاءة العيادة لتقدم الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه، وتفقد أيضا عيادة الباطنة والعظام والصيدلية، كما شدد دويدا على حسن معاملة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.
وأشاد دويدار بمستوى النظافة واتباع سياسات مكافحة العدوى وانتظام الخدمة وجودتها والتزام الأطقم الطبية بوحدة الغسيل الكلوي، كما استمع للمرضى بالوحدة الذين أشادوا بمعاملة الفريق الطبي لهم وتقديمهم الخدمة على أكمل وجه.
وواصل دويدار جولته بتفقد المركز الطبي الحضري، حيث تفقد خلالها غرفة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، مشيداً بانضباط الفريق وانتظام الخدمة الصحية، مؤكداً أن المبادرات الرئاسية المختلفة غيرت حياة الملايين وساهمت في شفائهم، كما تفقد المعمل، وغرفة المشورة المخصصة لتقديم خدمات مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية"، موضحاً أنه يتم من خلال الغرفة تقديم خدمات التوعية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي لدى السيدات والرجال، وتعظيم قدراتهم على اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات المتوفرة لهم.