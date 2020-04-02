رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم كل يورو متاح لمواجهة كورونا

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بتقديم "كل يورو متاح" من الموازنة السنوية للاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية الكبيرة.

وقالت فون دير لاين، أثناء إعلانها عن صندوق إقتراض مقترح للشركات لكي تدفع أجور العاملين، الذي سيتم تسريحهم في حال عدم حصول الشركات على مساعدة "مع آلية التضامن الجديدة، سوف نجمع 100 مليار يورو (109 مليار دولار) للحفاظ على الوظائف واستمرار العمل".

وأضافت فون دير لاين أن هذه آلية ستكون القروض متاحة للدول الأعضاء، التي سوف تقدم ضمانات بقيمة 25 مليار يورو، وتهدف هذه الآلية بصورة أساسية لمساعدة الدول الأكثر تضررا من الأزمة.