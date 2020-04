راندا البحيري تشكر الرئيس السيسي: «عملتلنا هيبة واحترام كبير بين الدول»

View this post on Instagram

الرئيس السيسي إتخذ قرار ب تحمل جميع نفقات العالقين بره مصر و نفقات عودتهم و طيرانهم بطائرات خاصه مصريه و أيضا نفقات إقامتهم بفندق ميريديان مطار القاهره ❤️❤️❤️❤️ شكرا سياده الريس. عملتلنا هيبه و إحترام كبير بين الدول ❤️ و خوفت علي اولادك بجد❤️❤️❤️ @alsisiofficial