راندا البحيري تشكر الرئيس السيسي: «عملتلنا هيبة واحترام كبير بين الدول»

توجهت الفنانة راندا البحيري، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن المغتربين في الخارج، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم خلال الفترة الماضية، وأسفر عن توقف حركة الطيران بين دول العالم، قائلة: "شكرا سيادة الريس، عملتلنا هيبه واحترام كبير بين الدول، وخوفت على أولادك بجد".

ونشرت راندا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلقت قائلة: "الرئيس السيسي اتخذ قرار بتحمل جميع نفقات العالقين بره مصر، ونفقات عودتهم وطيرانهم بطائرات خاصة مصرية، وأيضا نفقات إقامتهم بفندق ميريديان مطار القاهرة".

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" هو آخر أعمال الفنانة راندا البحيري، وكان من بطولة محمد رجب، ودينا فؤاد، وهبة مجدي، ومحمد عز، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي.