البحرين تعلن إصابة 66 عاملا وافدا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الخميس عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزراة، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا )، إن الحالات تعود لعمال وافدين بمنطقة سلماباد تم وضعهم بالحجر الاحترازي أمس الاربعاء بعد وجود حالات قائمة بينهم.

ونوهت الوزارة أنه تم نقل هذه المجموعة من العمال فورًا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة.

وأكدت وزارة الصحة أن العمال الوافدين لم يغادروا مقر الحجر الصحي الاحترازي عندما كانوا بمقر سكنهم سابقاً وجميعهم كانوا منذ الأمس في مركز الحجر الصحي الاحترازي الذي خُصص لهم، مطمئنةً الجميع أنه لا يوجد انتشار للفيروس بين العمال الوافدين.