مسؤول أممي يزور روسيا بحثا عن وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، أنّ نائبه للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، سيزور موسكو غدًا الأحد؛ لمحاولة تأمين وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا.

وقال جوتيريش في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ جريفيث سيزور موسكو يوم الأحد ويتوجه بعدها إلى (العاصمة الأوكرانية) كييف، مذكراً بأنه كلفه مؤخرًا، بالسعي لوقف إطلاق النار إنساني في أوكرانيا.

وأضاف: «يعني ذلك أننا لا نتخلى عن احتمال وقف القتال سواء في اليمن أو في أوكرانيا أو في أي مكان في العالم».

وتابع: «اتفقت كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على استقباله، لمهمته للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني»، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

وسبق أن رفضت روسيا أي زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة يكون موضوعها الرئيسي أوكرانيا.