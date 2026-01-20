تقارير: برشلونة يستقر على موعد الإعلان عن صفقة حمزة عبد الكريم

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي إلى صفوف برشلونة أثلتيك الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن انضمام عبد الكريم إلى برشلونة أثلتيك قد وصل إلى مراحله النهائية، حيث لم يتبق سوى بعض التفاصيل لإتمام صفقة إعارة تتضمن خيار شراء.

وأوضحت أن الصفقة لم تُنجز بشكل نهائي بعد، لكن برشلونة والأهلي قد عادا لاستكمال المحادثات خلال الساعات الماضية لتسريع انتقال المهاجم المصري، حمزة عبد الكريم.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مازال بحاجة إلى الحصول على تصريح عمل في إسبانيا وتأشيرة للسفر إلى برشلونة، وقد تستغرق هذه الإجراءات عدة أيام أخرى، لذا من المتوقع الإعلان عن صفقة الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الشهر الجاري.

وأتمت الصحيفة: "كان النادي الأهلي يرغب في تمديد عقد حمزة عبد الكريم على المدى الطويل، لكن المهاجم الشاب سيجدد عقده لموسم واحد فقط، في حال قرر برشلونة عدم تفعيل بند الشراء، ويُقال إن قيمة هذا البند تبلغ حوالي 1.5 مليون يورو، مع إضافات قد ترفع الإجمالي إلى 5 ملايين يورو".