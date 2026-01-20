كوت ديفوار تشتري مخزونات الكاكاو غير المبيعة وسط انخفاض الأسعار

قالت كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، إنها ستشترى مخزونات الكاكاو غير المبيعة لتحافظ على تدفق الصادرات وتضمن حصول المزارعين على أموال، في ظل تراجع الأسعار العالمية في الشهور القليلة الماضية.

ومنذ أكتوبر، أبطأ التراجع العالمي في أسعار الكاكاو في البلاد من الصادرات، مما تسبب في تراكم المخزونات غير المبيعة.

وتقدر "سينابكي"، اتحاد المزارعين الرئيسي في كوت ديفوار، حجم الكاكاو الذي لم يبع بعد بـ 700 ألف طن.

واضطر بعض المزارعين، الذين حرموا من الدخل لمدة قرابة شهرين، إلى بيع مخزونهم بسعر مخفض أو القضاء على ثمار الكاكاو العفنة، مما أوقعهم في ضائقة مالية شديدة.

وقال وزير الزراعة كوبينان كواسي أدجوماني، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نريد أن نطمئنهم. أصبح الوضع الآن تحت السيطرة، وستبدأ عمليات الجمع في الأيام المقبلة".

وذكر أدجوماني، أن الحكومة ستشتري الكاكاو غير المباع بالسعر الموسمي المضمون.