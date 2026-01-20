 كوت ديفوار تشتري مخزونات الكاكاو غير المبيعة وسط انخفاض الأسعار - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 7:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

كوت ديفوار تشتري مخزونات الكاكاو غير المبيعة وسط انخفاض الأسعار

أبيدجان - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 6:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 6:41 م

قالت كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، إنها ستشترى مخزونات الكاكاو غير المبيعة لتحافظ على تدفق الصادرات وتضمن حصول المزارعين على أموال، في ظل تراجع الأسعار العالمية في الشهور القليلة الماضية.

ومنذ أكتوبر، أبطأ التراجع العالمي في أسعار الكاكاو في البلاد من الصادرات، مما تسبب في تراكم المخزونات غير المبيعة.

وتقدر "سينابكي"، اتحاد المزارعين الرئيسي في كوت ديفوار، حجم الكاكاو الذي لم يبع بعد بـ 700 ألف طن.

واضطر بعض المزارعين، الذين حرموا من الدخل لمدة قرابة شهرين، إلى بيع مخزونهم بسعر مخفض أو القضاء على ثمار الكاكاو العفنة، مما أوقعهم في ضائقة مالية شديدة.

وقال وزير الزراعة كوبينان كواسي أدجوماني، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نريد أن نطمئنهم. أصبح الوضع الآن تحت السيطرة، وستبدأ عمليات الجمع في الأيام المقبلة".

وذكر أدجوماني، أن الحكومة ستشتري الكاكاو غير المباع بالسعر الموسمي المضمون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك