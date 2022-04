كشف الكولومبي بيبي سييرا، صحفي شبكة "WinSportsTv"، عن المستجدات بشأن ملف تجديد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول مع فريقه في ظل الغموض الذي يسيطر على استمرار الفرعون مع الريدز بالموسم المقبل.

وينتهي العقد الحالي لـ محمد صلاح، صاحب الـ29 عامًا مع ليفربول في صيف 2023، وما زال لم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن تجديد تعاقده في ظل مطالبه المالية التي تقف عائق أمام اتمام الصفقة، رغم استمرار المفاوضات على مدار الأشهر الماضية.

وكتب سييرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «محمد صلاح.. 29 عامًا يطلب أكثر من 300.000 جنيه إسترليني في الأسبوع وعقد حتى 2025 (+ تمديد محتمل)».

وأضاف: «سوف يجتمعون مجددا قبل يوليو، هناك 3 فرق من المستوي العالي سألوا عن إمكانية ضم محمد صلاح، لكن لا شيء ملموس حتى الآن».

وكان الصحفي ذاته، أكد أن السبب وراء عدم وجود اتفاق بين الطرفين حول الراتب الأسبوعي هو سبب توقف المفاوضات، حيث يطالب صلاح بأجر يتراوح بين 450-500 ألف جنيه إسترليني وهو ما يتعارض مع سقف الرواتب في ليفربول.

🚨 Mohamed Salah (29) request more than £300.000 per week and a contract until 2025 (+ possible extension). They will meet before July. 3 top teams have asked about their conditions, but nothing concrete yet



