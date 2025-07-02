الدفاع المدني السوري: قتيلان في حصيلة أولية لانفجار مزارع جبرين بمحيط حماة

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أفاد الدفاع المدني السوري، بمقتل مدنيين وإصابة آخرين في حصيلة أولية جراء انفجار مجهول السبب، وقع اليوم الأربعاء في مزارع جبرين بمحيط مدينة حماة.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب، إن فرق الإنقاذ انتشلت قتيلين من المكان وتواصل عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بوقوع انفجارات متتالية، قرب بلدة الفوعة شمال إدلب.

وقال مراسل قناة «الإخبارية السورية»، إن الانفجارات المتتالية قرب الفوعة بريف إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي تلك الانفجارات عقب وقت قصير، من انفجار صهريج وقود في بلدة جبرين بريف حماة أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة لوكالة «سانا»، إن «الانفجار في بلدة جبرين ناجم عن احتراق صهريج وقود، وأسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين».

وأشار المصدر إلى أن «فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.