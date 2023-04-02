 الإمارات تخفض طوعا إنتاجها النفطي بمقدار 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023 - بوابة الشروق
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الإمارات تخفض طوعا إنتاجها النفطي بمقدار 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023

أبو ظبي - د ب أ
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 5:06 م | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 5:06 م
قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأضاف، في تصريح له، أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

جدير بالذكر أن "أوبك بلس" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

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