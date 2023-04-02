وزير الداخلية الفرنسي: أكثر من ألف شرطي أصيبوا خلال الاحتجاجات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن أكثر من ألف فرد من عناصر الشرطة والإطفاء أصيبوا في احتجاجات وأعمال شغب بأنحاء فرنسا.

وشهدت فرنسا إضرابات واحتجاجات بعد أن دفع الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة بخطط لزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وقال دارمانين لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية إن 1093 من أفراد عناصر الشرطة والإطفاء أصيبوا منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس. وقال للصحيفة الأسبوعية التي تصدر يوم الأحد إنه وقعت 2579 حادثة حرق متعمد و316 هجوما على مبان عامة.

ولم يقدم أي أرقام بشأن عدد المتظاهرين المصابين، لكنه قال إن 36 ضابطا يخضعون للتحقيق للاشتباه في استخدامهم القوة المفرطة.

ورفض دارمانين الاتهامات بأن الشرطة كانت عدوانية في تعاملها مع المتظاهرين وأنها استخدمت القوة بشكل غير متناسب.

وقال إن الحق في التظاهر لا يشمل الحق في استخدام العنف.

ودعت النقابات العمالية إلى تنظيم يوم عاشر من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس، ولم تظهر الحكومة أي بوادر على تقديم تنازلات كبيرة بشأن الإصلاحات.