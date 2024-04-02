اليونيسف: نشعر بصدمة من مقتل موظفي المطبخ العالمي

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، عن صدمتها من مقتل عدد من موظفي منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية إثر هجوم إسرائيلي وسط غزة، ودعت إلى حماية العاملين في المجال الإنساني بالقطاع.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "جميعنا في اليونيسف مصدومون من مقتل فريق ورلد سنترال كيتشن، الذي كان يعمل على توفير الطعام للأطفال والأسر الجائعة في غزة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكدت راسل، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنه "يجب دائما حماية حياة عمال الإغاثة والأشخاص الذين يخدمونهم" في غزة وغيرها من الأماكن.

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة تابعة للمنظمة الخيرية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المنظمة تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة لاجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا "معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".