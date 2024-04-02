رئيس وزراء بريطانيا يطالب إسرائيل بتحقيق عاجل حول مقتل موظفين إغاثة في غزة

طالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بإجراء تحقيق "عاجل" حول مقتل موظفين إغاثة من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في قطاع غزة.

ووصف سوناك، في تصريح لقناة "سكاي نيوز"، مقتل موظفي المنظمة بأنه "محزن وصادم".

وأشار إلى أنهم يعملون على توضيح كافة الملابسات، قائلًا: "نريد من إسرائيل أن تحقق بشكل عاجل فيما حدث لأن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها".

وشدد رئيس الوزراء البريطانية على أن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق هو "وظيفة إسرائيل"، مبيناً أن موظفي الإغاثة "يقومون بعمل رائع لتخفيف معاناة الكثير من الناس" في غزة.

ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)".

من جانبه، زعم جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقا "معمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش لفهم جميع ملابساته".