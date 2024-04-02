مدافع اتحاد جدة: لم نستحق الخسارة أمام الأهلي

قال لويس فيليبي مدافع اتحاد جدة إن فريقه كان الأفضل أمام الأهلي رغم الخسارة صفر /1 ، اليوم الاثنين، في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأضاف فيليبي في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن لاعبي الاتحاد لعبوا مباراة جيدة ووصلوا إلى المرمى عبر العديد من الفرص لكن افتقدوا القدرة الذهنية لإنهاء هذه الفرص.

وأعرب فيليبي عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة لاسيما وأنها جاءت في الوقت الذي كان فريقه الطرف الأفضل، لكن ليس شرطًا أن يفوز الفريق الأفضل، على حد تعبيره.

وعن قدرة الفريق على اللحاق بالأهلي من أجل المركز الثالث مع تبقي 8 جولات قال فيليبي إن الفارق ليس كبيرًا لكن على الفريق أن يستعيد الانتصارات سريعًا ويعمل على تصحيح الأخطاء.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة.