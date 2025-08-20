الأمم المتحدة: تضاعف عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة 3 مرات منذ مارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة قد تضاعف ثلاث مرات منذ مارس.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدني (الأونروا)، في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء، إن نحو ثلث الأطفال في مدينة غزة وحدها يعانون من سوء التغذية.

ويزيد هذا الرقم ستة أضعاف عما كان عليه قبل انتهاء وقف إطلاق النار في مارس الماضي وفرض الحصار على قطاع غزة.

وأضاف لازاريني: "هذه ليس كارثة طبيعية، بل مجاعة من صنع الإنسان، كان من الممكن منعها".

وتعتمد أرقام وكالة الأونروا على دراسة شملت ما يقرب من 100 ألف طفل دون سن الخامسة.

ولم تتمكن وكالة الأونروا ومنظمات الإغاثة الأخرى من إيصال المساعدات إلى غزة منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وأوضحت الوكالة بأن مستودعاتها في مصر والأردن تحتوي على مؤن تكفي لتحميل 6 آلاف شاحنة، مع إمدادات غذائية تكفي لثلاثة أشهر.

وفي منتصف يوليو، أفادت وكالة الأونروا بأن 10% من الأطفال الذين جرى فحصهم في عياداتها يعانون من سوء التغذية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار.