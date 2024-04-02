الحكومة الألمانية تنتقد ما يُعرف بقانون الجزيرة الإسرائيلي

انتقدت الحكومة الألمانية القانون الإعلامي الإسرائيلي الجديد والمعروف باسم "قانون الجزيرة" الذي يتيح إغلاق القنوات التلفزيونية الأجنبية في حال تصنيفها على أنها تشكل خطرا على أمن الدولة.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الثلاثاء: "تلقينا بقلق نبأ القانون الإعلامي الإسرائيلي الجديد".

وأضاف المتحدث: "تعتبر البيئة الصحفية الحرة والمتنوعة ركيزة أساسية لأي ديمقراطية ليبرالية."

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تتهم قناة الجزيرة بتقديم تقارير متحيزة، وأعلنت عزمها إغلاق مكاتبها في البلاد.

وفي المقابل، أعلنت قناة الجزيرة رفضها لاتهامات التحيز وأدانت القرار. ووصفت شبكة الجزيرة التي يقع مقرها في العاصمة القطرية الدوحة الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين بأنها "أكاذيب خطيرة وساخرة"، وأنها "افتراءت تحريضية ضد الشبكة" مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في إطار "سلسلة من الهجمات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة"، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان البرلمان الإٍسرائيلي (الكنيست) وافق مساء أمس على ما يسمى بـ"قانون الجزيرة" الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي، وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة للكنيست بكامل أعضائه، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وتعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية "في الأيام المقبلة"، قائلا "لن تكون هناك حرية تعبير"لأبواق حماس في إسرائيل".

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، أعلن نتنياهو أنه سيتم إغلاق مكاتب الجزيرة سريعا وأنها لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.