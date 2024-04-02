 الكرملين: الجيش الروسي يركز على تحييد التهديد الأوكراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: الجيش الروسي يركز على تحييد التهديد الأوكراني

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 3:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 3:54 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، إن الجيش الروسي يعمل على وقف الهجمات التي يشنها نظام كييف على منشآت على الأراضي الروسية.

وتعليقا على الهجوم بطائرة بدون طيار على مصفاة النفط في نيجنكامسك في جمهورية تتارستان الروسية، قال بيسكوف: "يواصل نظام كييف شن هجمات.. نحن والجيش الروسي، أولا وقبل كل شيء، نعمل على تقليل هذا التهديد والقضاء عليه.. تماما في المستقبل".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية تقديم المزيد من التفاصيل وأحال أي أسئلة إلى وزارة الدفاع الروسية وأجهزة المخابرات التي قال إنها "تحارب هذا النشاط من جانب نظام كييف".

وهاجمت طائرات بدون طيار، صباح اليوم، منشآت الإنتاج في ييلابوجا ونيجنكامسك في جمهورية تتارستان، ولم تقع أضرارا جسيمة، وواصلت الشركات العمل دون انقطاع، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس الجمهورية، ووفقا لآخر المعلومات، أصيب 13 شخصا في الهجوم على يلابوجا.

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