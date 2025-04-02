ترامب بعد إعلانه حزمة تعريفات جمركية: إعلان الاستقلال الاقتصادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراءات اقتصادية جديدة وصفها بالتاريخية، معتبرا أن اليوم يمثل نقطة تحول لاستعادة قوة الولايات المتحدة الاقتصادية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، «إن اليوم هو اليوم المنتظر الذي كنا ننتظره طويلا، الثاني من أبريل 2025 سيتذكره الجميع باعتباره اليوم الذي ولدت فيه الصناعات الأمريكية من جديد، واستعدنا فيه مصير الولايات المتحدة، وبدأنا في إعادة الولايات المتحدة إلى سابق عهدها من الثراء».

وأشار إلى أن السياسات السابقة أضرت بالاقتصاد الأمريكي، مضيفا: «لعقود طويلة، تعرضت بلادنا للنهب والاغتصاب والسرقة من قبل دول قريبة وبعيدة، خصمة وصديقة، المزارعون والحرفيون والعمال عانوا كثيرا، بينما سرق القادة الأجانب وظائفنا، وسرق المحتالون الأجانب مصانعنا، ومزقوا الحلم الأمريكي».

وتابع: «دافعو الضرائب في بلادنا تعرضوا للنهب لأكثر من 50 عاما، لكن ذلك سيتوقف اليوم ولن يتكرر مجددا».

وأعلن عن توقيعه أمرا تنفيذيا جديدا يتعلق بالتجارة الدولية، قائلا: «بعد لحظات، سأوقع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض رسوما جمركية متبادلة على دول العالم.. فهم يفرضون علينا الرسوم، ونحن نفرضها عليهم، لا يمكن أن يكون الأمر أبسط من ذلك».

واعتبر أن «اليوم هو من أهم الأيام في تاريخ الولايات المتحدة»، واصفا إياه بأنه «إعلان الاستقلال الاقتصادي»، قائلا: «لسنوات طويلة، اضطر المواطنون الأمريكيون للجلوس على الهامش بينما ازدادت الدول الأخرى ثراء وقوة، واليوم حان دورنا لكي نزدهر ونحصل على تريليونات الدولارات، لنخفض الضرائب وندفع ديون الولايات المتحدة بسرعة كبيرة».

وأعلن أن «أقل نسبة للرسوم الجمركية هي 10%»، قائلا إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من البرازيل وسنغافورة وبريطانيا، وبنسبة 30% على الواردات من جنوب إفريقيا، وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا وتايوان، وبنسبة 49% على الواردات من كمبوديا، وبنسبة 24% على الواردات من اليابان، وبنسبة 46% على الواردات من فيتنام، وبنسبة 31% على الواردات من سويسرا، وبنسبة 26% على الواردات من الهند، وبنسبة 34% على الواردات من الصين.