القليوبية: إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية في طوخ خلال عيد الفطر

في إطار جهود محافظة القليوبية لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إزالة 3 حالات بناء مخالف على مساحة 600 متر مربع بقرى أجهور الكبرى وجزيرة الأحرار وأكياد دجوى وعزبة الطوخي مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ.

بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، والاستعانة بوحدة التدخل السريع بالمحافظة للتصدي للحالات في المهد.

تمثلت المخالفات في إقامة مبانٍ خرسانية وجمالون وإعادة تعدٍ على الأرض الزراعية، مما يعد تعديًا صارخًا على القانون وتخريبًا للأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

وأكد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والزراعة بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي حالات تعدٍ في مهدها والتعامل معها بكل حزم، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تفاقم هذه الظاهرة.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك لضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة للأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تم إزالة عدد 75 حالة على مساحة 8500 متر مربع بعدد من مدن وأحياء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.