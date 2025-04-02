مسئول: مقتل 4 أشخاص في قصف صاروخي روسي على مدينة أوكرانية

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قتل أربعة أشخاص على الأقل في مدينة كريفي ريه جنوب شرق أوكرانيا بعد ضربة صاروخية روسية.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر فيلكول، على تطبيق تيليجرام أن القصف أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وقال إنه يعتقد أن صاروخا باليستيا أصاب أحد مواقع البنية التحتية المدنية، وتسبب في حريق كبير. كما تضرر العديد من المباني السكنية متعددة الطوابق.

ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

ويقود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ولد في المدينة الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومترا من خط الجبهة، المقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاثة أعوام.