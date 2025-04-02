بيربوك: وعد بدعم مولدوفا لمواجهة محاولات بوتين لتقويض الديمقراطية والحرية

خلال زيارتها الوداعية لشرق أوروبا، التقت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية برئيسة مولدوفا، مايا ساندو في العاصمة المولدوفية كيشيناو اليوم الأربعاء.

واستقبلت ساندو الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر ظهر اليوم في القصر الرئاسي، ومن المقرر أن تجري بيربوك محادثات مع رئيس الوزراء المولدوفي دورين ريسيان في وقت لاحق من اليوم. وكانت بيربوك وصلت إلى مولدوفا قادمة من أوكرانيا التي زارتها أمس الثلاثاء.

ووعدت بيربوك الجمهورية السوفيتية الصغيرة السابقة، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف، بدعم أوروبي وألماني لمواجهة ما اعتبرته محاولات التأثير من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي هذا الصدد تحدثت بيربوك عما وصفته بـ "محاولات بوتين لتقويض الديمقراطية والحرية في مولدوفا من خلال حملات التضليل، والأخبار الكاذبة، وشراء الأصوات".

يُذْكَر أنه منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، قامت بيربوك بزيارات متكررة إلى مولدوفا، وذلك لأسباب من بينها أن الغرب يعتبر أن هذا البلد الصغير، الواقع بين أوكرانيا ورومانيا، هدفًا محتملاً آخر لطموحات "بوتين التوسعية".

ولتعزيز قدرة البلاد على المقاومة، كانت بيربوك أطلقت مع نظيريها الفرنسي والروماني، في أبريل 2022 ما يُعرف بمنصة الشراكة مع مولدوفا. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، قدمت الحكومة الألمانية حوالي 230 مليون يورو لدعم مولدوفا. كما تربط بيربوك علاقات وثيقة بالرئيسة الموالية لأوروبا، مايا ساندو.

ومن المتوقع خلال محادثات بيربوك في كيشيناو أن يتم التطرق أيضًا إلى مشكلات البلاد في مجال إمدادات الطاقة، إذ إن مولدوفا تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الروسي.

وتُعد مولدوفا البالغ تعداد سكانها حوالي 5ر2 مليون نسمة، واحدة من أفقر الدول في أوروبا، وتنقسم داخليًا بين قوى موالية لأوروبا وأخرى موالية لروسيا. ومثل أوكرانيا، أصبحت مولدوفا مرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.